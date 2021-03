Uratowali życie 18-latkowi, który mógł zamarznąć na polu Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Skórcu w miniony weekend uratowali 18-latka. Nieprzytomnego mężczyznę funkcjonariusze odnaleźli na polach uprawnych i zajęli się nim do momentu przyjazdu karetki pogotowia.

W sobotnią noc patrolujący podległy teren policjanci z komisariatu w Skórcu, przy drodze na polu uprawnym spostrzegli leżącego mężczyznę. Nie można było nawiązać z nim kontaktu. Po sprawdzeniu funkcji życiowych mundurowi przenieśli 18-latka do radiowozu. Policjanci wezwali także pomoc medyczną. Po kilkunastu minutach przebywania w ogrzanym radiowozie mężczyzna odzyskał świadomość i zaczął reagować na zadawane pytania.

Jak się okazało, był to mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Od chłopaka czuć było silną woń alkoholu. Po przyjeździe karetki pogotowia na miejsce interwencji, mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym i przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Policjanci znając już tożsamość poszkodowanego pojechali do miejsca jego zamieszkania i poinformowali rodzinę o zdarzeniu.

(KWP w Radomiu / mw)