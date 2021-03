3 podejrzewanych zatrzymanych w sprawie zabójstwa Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola wyjaśniają sprawę śmierci dwóch mężczyzn, których ciała zostały znalezione w mieszkaniu w centrum Opola. Dodatkowo, mieszkanie to zostało podpalone. Śledczy szybko nabrali podejrzeń o celowości podłożenia ognia. Do tej sprawy, jeszcze tego samego dnia, policjanci zatrzymali trzy osoby. Teraz prowadzone jest śledztwo dotyczące zabójstwa, nadzorowane przez opolską prokuraturę.

W niedzielę, 21 marca 2021 r., nad ranem, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie dotyczące pożaru w jednym z mieszkań w centrum Opola. Z uwagi na silne zadymienie i realne zagrożenie dla lokatorów bloku, należało ewakuować mieszkańców. W trakcie działań gaśniczych, w płonącym mieszkaniu, strażacy znaleźli ciało dwóch mężczyzn. Do pracy natychmiast przystąpili policjanci.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technicy kryminalistyki. Oni szczegółowo zabezpieczali wszystkie ślady i dowody. Przesłuchiwani byli też pierwsi świadkowie. Policjanci szybko nabrali podejrzeń, że do śmierci mężczyzn mogły przyczynić się inne osoby. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu rozpoczęli intensywną pracę operacyjną. W pomoc zaangażowali się również funkcjonariusze z prewencji.

Decyzją prokuratury, która nadzoruje to śledztwo, zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Wytężona praca operacyjna policjantów szybko przyniosła efekty. Jeszcze tego samego dnia, już po kilku godzinach od zgłoszenia, do sprawy o zabójstwo funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. W najbliższym czasie będą wykonane z nimi czynności procesowe.

(KWP w Opolu / mw)