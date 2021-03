Przejęto 6,4 mln papierosów wartych blisko 5 mln zł Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, KPP w Wołominie, podlaskiej KAS oraz podlaskiej SG, zabezpieczyli na terenie Śląska 6,4 mln sztuk nielegalnych papierosów sprowadzonych do Polski z krajów Europy Zachodniej. Gdyby te wyroby tytoniowe trafiły na rynek Skarb Państwa poniósłby blisko 7,5 mln zł strat podatkowych. Do sprawy zatrzymano 5 osób, z których 2 zostały aresztowane.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, a także Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że do Polski może dotrzeć duży transport wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.



Funkcjonariusze zaplanowali działania i na terenie jednej z posesji w powiecie mysłowickim w województwie śląskim przeprowadzili akcję. W momencie wejścia służb do obiektu 5 mężczyzn rozładowywało naczepę pojazdu ciężarowego, na której znajdowało się 12 palet z kartonami zawierającymi paczki z nielegalnymi papierosami. Po sprawdzeniu posesji mundurowi odkryli 4 kolejne palety z papierosami.



Funkcjonariusze zatrzymali 5 podejrzanych, w tym obywatela Niemiec, a także zabezpieczyli łącznie 6,4 miliona papierosów bez polskich znaków skarbowych. Wszystko wskazuje na to, że towar został sprowadzony do Polski z krajów Europy Zachodniej. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek Skarb Państwa poniósłby straty z tytułu niezapłaconych podatków w wysokości ponad 7,5 mln zł. Śledczy oszacowali wartość rynkową zabezpieczonych papierosów na kwotę prawie 4,8 mln zł.



Zatrzymani mężczyźni, w wieku od 41 do 52 lat, usłyszeli zarzuty dot. przestępstw karnoskarbowych, za które może grozić grzywna oraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dwóch podejrzanych decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach.



Zespół Prasowy CBŚP, na podstawie materiałów KPP w Wołominie, film i zdjęcia KAS.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.7 MB)