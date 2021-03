Bagnetem zaatakował policjantów. W mieszkaniu posiadał blisko 2 kilogramy narkotyków Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie zatrzymania przez świebodzińskich policjantów 44-letni mężczyzna zaatakował policjantów bagnetem. Groził im pozbawieniem życia oraz naruszył ich nietykalność cielesną. Zatrzymanie miało związek z podejrzeniem posiadania oraz przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. W jego mieszkaniu ujawniono blisko 1,5 kilograma amfetaminy, ponad 400 tabletek ecstasy oraz ponad 300 gramów marihuany. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące - grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Podstawowym zadaniem policji jest zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom. Dotyczy to między innymi zapobiegania przestępstwom lub wykrywanie ich sprawców. Wiele interwencji wiąże się z ryzykiem, ponieważ nigdy nie wiadomo jak może zachować się zatrzymywana osoba. Część z nich jest niebezpieczna i bywa bardzo agresywna. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie ustalili, że 44-letni mieszkaniec powiatu świebodzińskiego zajmuje się handlem narkotykami. Intensywna praca funkcjonariuszy pozwoliła ustalić, że mężczyzna posiada znaczną ilość substancji psychotropowych oraz trasę, którą może się przemieszczać. Pojazd, którym poruszał się, został zatrzymany przez policjantów. Zaskoczony mężczyzna był bardzo agresywny, usiłował ponownie uruchomić pojazd, jednak jeden z funkcjonariuszy uniemożliwił mu to, wyciągając kluczyki ze stacyjki. Jednocześnie dostrzegł, że kierowca sięga po znajdujący się w kaburze przymocowanej przy siedzisku bagnet. Po chwili 44-latek bagnetem zaatakował funkcjonariuszy, jednocześnie grożąc im śmiercią. Policjanci wytrącili mu bagnet z ręki oraz obezwładnili go. W toku dalszych czynności, w miejscu zamieszkania zatrzymanego ujawniono blisko półtora kilograma amfetaminy, ponad 400 tabletek ecstasy oraz ponad 300 gramów marihuany. Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej ze Świebodzina śledztwo wskazuje na to, że mężczyzna nie tylko posiadał znaczne ilości środków, ale również, że najprawdopodobniej przygotowywał się do wprowadzenia ich do obrotu.

Za powyższe grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Zatrzymany ponadto dopuścił się czynu w okresie niespełna półtora roku od wyjścia z więzienia, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności, między innymi za przestępstwa narkotykowe. Odpowie on również za groźbę użycia noża, znieważanie oraz naruszenie nietykalności cielesnej zatrzymujących go funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Świebodzinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy.

młodszy aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.27 MB)