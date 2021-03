O mały włos, a doszłoby do tragedii. Zareagował policjant po służbie

Wracał do domu po kilkugodzinnej służbie jednak nie mógł obojętnie przejechać i nie zareagować na widok niebezpiecznej jazdy kierującej oplem. Kobieta wyraźnie nie panowała nad pojazdem. W pewnym momencie o mały włos, a doprowadziłaby do tragedii zderzając się z samochodem ciężarowym. Płocki policjant bez wahania zareagował zatrzymując opla do kontroli. Okazało się, że za kierowcą pojazdu siedzi pijana 44-latka.