Poszukujemy świadków śmiertelnego wypadku Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzegu ustalają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku poniesionych obrażeń, na miejscu zginął 4-letni chłopiec. Osoby będące w posiadaniu nagrań z wideorejestratorów w swoich samochodach proszone są o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numer 47 863 32 03.

16 marca br. około godziny 16:15 na drodze krajowej 94 doszło doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 25-latka kierująca fordem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z volkswagenem. Według relacji świadków chwilę przed zderzeniem się pojazdów, kierowca białego busa (prawdopodobnie Iveco Daily) miał wyprzedzać inny samochód zmuszając kierującą fordem do zjechania na prawy pas, gdzie wpadła w poślizg. Kierujący busem odjechał z miejsca. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń na miejscu zginął 4-letni chłopiec. Pozostałe 4 osoby uczestniczące w zdarzenia, z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.

Policjanci z Brzegu, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Apel kierujemy przede wszystkim do kierowców, którzy w swoim samochodach posiadają wideorejestratory i w tym czasie podróżowali drogą krajową 94 na trasie Brzeg – Wrocław. Pomocne mogą okazać się nagrania w celu dotarcia do kierowcy Iveco Daily. Wszystkie osoby posiadające informację w sprawie wypadku proszone są o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 86 33 203.

(KWP w Opolu / mw)