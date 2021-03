Ukrywał się przez 21 lat, odnaleźli go kryminalni ze szczecińskiego śródmieścia Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Upór i zaangażowanie w prowadzenie sprawy oraz analiza ustaleń, przyczyniły się do zatrzymania mężczyzny, który od 21 lat ukrywał się przed organami ścigania. Za poszukiwanym wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Policjanci zatrzymali go na terenie Niemiec.

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Szczecin - Śródmieście zintensyfikowali czynności poszukiwawcze za mężczyzną poszukiwanym trzema listami gończymi. Ukrywał się przed organami ścigania poza granicami Polski od 2000 r. W wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych policjanci ustalili, że poszukiwany mężczyzna posługuje się sfałszowanymi dokumentami na inne dane personalne, dzięki czemu udawało mu się swobodnie do tej pory przemieszczać na terenie Unii Europejskiej i unikać zatrzymania. Przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i środków poszukiwawczych funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna ukrywający się od 21 lat przed organami ścigania przebywa aktualnie na terenie Niemiec.

W związku z tym wystosowali wnioski o Europejski Nakaz Aresztowania do Sądu oraz Prokuratury w celu rozszerzenia poszukiwań o kolejne dwa listy gończe. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków rozpoczęto współpracę z Funkcjonariuszami Policji Niemieckiej, co doprowadziło do zatrzymania mężczyzny w jednym z miast na terenie Niemiec.

Mężczyzna został poddany ekstradycji do Polski. Teraz będzie odbywał wyrok pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy oraz odpowie za przestępstwa popełnione przed laty na terenie kraju.

(KWP w Szczecinie / kp)