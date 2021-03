Ranny myszołów potrzebował pomocy. Tę zapewnili policjanci Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję przeprowadzili w niedzielę policjanci i strażnik leśny z Gubina. Zawiadomieni o rannym na drodze krajowej myszołowie, ruszyli mu z pomocą. Ptak miał złamane skrzydło i nie był w stanie latać. Funkcjonariusze przewieźli go do Nadleśnictwa w Gubinie, skąd następnie trafił pod opiekę weterynarza.

Z niecodzienną interwencją mieli do czynienia policjanci z gubińskiego komisariatu. W niedzielę (21 marca) otrzymali bowiem zgłoszenie o leżącym na drodze krajowej myszołowie. Ptak najprawdopodobniej został potrącony. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce myszołów znajdował się poza drogą. Usiłował odlecieć, jednak uniemożliwiało mu to uszkodzone skrzydło. Na miejsce przyjechał także dzielnicowy, który tego dnia wspólnie ze strażnikiem leśnym działał na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem na terenie Nadleśnictwa Gubin. Funkcjonariusze zdołali pochwycić rannego myszołowa i przetransportowali go do siedziby Nadleśnictwa. Dzięki wrażliwości zgłaszającego, a także pomocy funkcjonariuszy ptak trafił pod opiekę weterynarza. Obecnie przebywa w ośrodku rehabilitacji zwierząt w Technikum Leśnym w Starościnie, gdzie będzie dochodził swoich sił.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim