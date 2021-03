Policyjna „LIGA” na tropie narkotyków Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci z pomocą psa policyjnego zatrzymali 33-latnią kobietę, która posiadała kilkadziesiąt porcji marihuany i amfetaminy. To już kolejny sukces 5-letniej „Ligi”, która wykazała się czujnością doprowadzając do wykrycia podejrzanych substancji. Podejrzana odpowie za posiadanie i udzielanie znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat więzienia.

Skutecznością i profesjonalizmem kolejny raz wykazali się policjanci, dzięki którym kilkadziesiąt porcji narkotyków nie trafi na czarny rynek. Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej każdego dnia pracują nad sukcesywnym eliminowaniem ze środowiska przestępczego „dilerów”. To dzięki ich pracy osoby odpowiedzialne za ten przestępczy proceder trafiają przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Kilka dni temu kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli pojechali do jednego z mieszkań w powiecie nowosolskim. Według ich ustaleń w mieszkaniu miała przebywać kobieta, posiadająca znaczne ilości narkotyków. Funkcjonariusze nie pomylili się- znaleźli substancje zabronione. W sprawnym przejrzeniu pomieszczeń i odnalezieniu ukrytych narkotyków pomogła „Liga” – 5-letni owczarek belgijski. Po przebadaniu narkotestem i zważeniu okazało się, że jest to kilkadziesiąt porcji marihuany. Podejrzana posiadała również amfetaminę. Funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalny towar oraz telefon komórkowy jako materiał dowodowy. 33-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Zgromadzony na tym etapie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów posiadania i udzielenia znacznej ilości środków odurzających. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za tego typu przestępstwo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli