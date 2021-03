19 pasażerów w 9 osobowym busie. Kierowca stracił prawo jazdy, sprawa trafi do sądu i sanepidu Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mławscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. W busie przystosowanym do przewozu 9 osób znajdowało się 19 pasażerów. W środku było dostawione krzesło, reszta nadliczbowych pasażerów stała. Za rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowca stracił prawo jazdy, odpowie także za nieprzestrzeganie obowiązujących ograniczeń, dotyczących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

W poniedziałek rano (22.03.2021 r.) w Mławie patrol, pełniący nadzór nad ruchem drogowym, zatrzymał do kontroli 54-letniego obywatela Ukrainy, mieszkającego na terenie Mławy. Mężczyzna przewoził w busie 19 pracowników, wyposażonym w 8 miejsc dla pasażerów. Jeden z pasażerów siedział na dostawionym, zwykłym krześle, inni nadliczbowi pasażerowie stali. Przewożonym w ten sposób pasażerom groziło poważne niebezpieczeństwo.

Ponadto kierujący zlekceważył ograniczenia, dotyczące liczby pasażerów, obowiązujące w czasie pandemii. Zgodnie z przepisami, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej niż 4 osoby.

Za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, interweniujący policjanci zatrzymali kierującemu busem obywatelowi Ukrainy prawo jazdy. Ukarano go mandat oraz 10 punktami karnymi. Sprawa, dotycząca niestosowania się do przepisów w dobie pandemii, zostanie skierowana z wnioskiem o ukaranie do sądu oraz Sanepidu. Czynności prowadzi mławska komenda Policji.

(KWP zs. w Radomiu / kp)