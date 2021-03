Policyjny pilotaż rodziców z dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przy radiowozie funkcjonariuszy z wrocławskiej drogówki, którzy pełnili służbę na ulicy Karkonoskiej, zatrzymał się kierujący dacią. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany i poprosił policjantów o pomoc w szybkim przejeździe do jednego z miejskich szpitali. Jak się okazało, jego 8-miesięczna córka miała problemy z oddychaniem, mdlała i potrzebowała pilnej pomocy medycznej. Mundurowi nie zastanawiali się nawet chwili, bo w tym przypadku, każda sekunda była ważna. Policyjny pilotaż zakończył się sukcesem, a dziecko wraz z rodzicami trafiło w ręce medyków.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z komendy miejskiej we Wrocławiu pełnili służbę na ulicy Karkonoskiej. Funkcjonariusze rozpoczęli zaplanowana przerwę i chyba los chciał, że odbierali ją właśnie w tym miejscu. W pewnym momencie przy radiowozie zatrzymał się kierujący dacią, który wyraźnie zdenerwowany poinformował policjantów, że jego 8-miesięczna córka mdleje i potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarskiej. Funkcjonariusze ze względu na okoliczności zagrażające życiu dziecka, podjęli natychmiastową decyzję o pomocy rodzicom w jak najszybszym dotarciu do jednego z wrocławskich szpitali. Policjanci włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i ruszyli w wyznaczonym kierunku.

Trasa przejazdu wyniosła około 14 kilometrów i prowadziła przez centrum miasta. W rejonie ulicy Krzywoustego policjanci napotkali utrudnienia w ruchu, dlatego też znajdująca się w pobliżu inna załoga z drogówki wsparła swoich kolegów i wszyscy po chwili bezpiecznie dotarli pod szpital.

Dziecko wraz z mamą zostało przekazane w ręce medyków i ich decyzją zostało przyjęte na oddział, a roztrzęsiony tata podziękował policjantom za okazaną pomoc.

Cała historia kończy się dobrze i to nie pierwszy raz, kiedy policjanci biorą udział w tego typu przejazdach, służąc i pomagając obywatelom.

Mundurowi małej Emilce życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Takie chwile pozostają w pamięci policjantów i to właśnie one dają największą satysfakcję z pełnionej służby i motywują do dalszej jeszcze lepszej pracy.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film Policyjny pilotaż rodziców z dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjny pilotaż rodziców z dzieckiem potrzebującym natychmiastowej pomocy (format mp4 - rozmiar 43.71 MB)