Bo policjantem jest się także po zakończonej służbie

Data publikacji 23.03.2021

Dwaj gdańscy policjanci, którzy wracali do swoich domów po zakończonej służbie, pomogli, a być może nawet uratowali 82-letnią mieszkankę Gdańska, którą zmarzniętą znaleźli nad ranem na ulicy. Policjanci zadbali o bezpieczeństwo kobiety i powiadomili dyżurnego. 82-latka została odwieziona do domu i przekazana pod opiekę swoim bliskim.

Pod koniec minionego tygodnia dwaj policjanci z ogniwa patrolowo interwencyjnego sierż. szt. Łukasz Wincewicz i sierż. szt. Dariusz Marciniec po zakończonej służbie wracali do swoich domów. Kiedy funkcjonariusze byli na ul. Spacerowej zauważyli, jak przez ulicę przechodzi starsza kobieta. Było tuż po godz. 6.00, padał śnieg i temperatura powietrza poniżej 0 sprawiły, że policjanci, postanowili sprawdzić, czy kobieta potrzebuje pomocy. Kiedy podjechali bliżej zauważyli, że starsza pani nie ma na sobie ciepłego ubrania i jest w samych kapciach. Dwaj funkcjonariuszy, którzy z doświadczenia służbowego znają podobne sytuacje, natychmiast zareagowali i zaproponowali pomoc. Zmarznięta kobieta nie była w stanie powiedzieć policjantom gdzie mieszka i jak się nazywa. Funkcjonariusze natychmiast powiadomili dyżurnego komisariatu i do czasu przyjazdu policyjnego patrolu zadbali o bezpieczeństwo seniorki. Na miejsce przyjechali dzielnicowi z komisariatu na Osowej i odwieźli kobietę do mieszania na Osowej przekazując ją pod opiekę bliskich.

(KWP w Gdańsku / mw)