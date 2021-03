Oferował pożyczki i szczepionki - został zatrzymany Data publikacji 23.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 25-letniego poznaniaka, który na jednym z portali ogłoszeniowych oferował pożyczki bez zaświadczeń, szczepionki na Covid-19 oraz konsole do gier w bardzo atrakcyjnych cenach. Oszukał w ten sposób blisko 80 osób. Za ten czyn grozi mu do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu ustalili i zatrzymali 18 marca br. 25-letniego mieszkańca Poznania. Mężczyzna na portalu ogłoszeniowym oferował pożyczki bez zaświadczeń, szczepionki przeciwko Covid-19 oraz elektronikę. Mechanizm działania polegał na tym, że podejrzany pobierał zaliczki od zainteresowanych osób na poczet finalizowania umów kredytowych. W ten sam sposób próbował działać wystawiając szczepionki oraz elektronikę po bardzo korzystnych cenach.

Policjanci ustalili, że mężczyzna działał od 18 miesięcy. Regularnie zamieszczał ogłoszenia oferując konsole do gier czy szczepionki lub oferując pożyczki. Posiadał kilka kont bankowych i mailowych, którymi się posługiwał, prowadząc swoją działalność. Oszukał w ten sposób blisko 80 osób na kwotę co najmniej 15000 złotych. 25-latek usłyszał zarzut oszustwa, za który grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / kp)