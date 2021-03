Zlikwidowana nielegalna krajalnia tytoniu. Policjanci zabezpieczyli blisko 7 ton suszu Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tony suszu i krajanki tytoniowej, a także maszyny do ich suszenia i przetwarzania zabezpieczyli policjanci Wydziału Kryminalnego krośnieńskiej komendy. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego szacuje się na ponad 5 milionów złotych. Do sprawy zatrzymano 41-letniego mężczyznę. Na wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Policjanci Wydziału Kryminalnego krośnieńskiej komendy udaremnili wprowadzenie do obrotu blisko 7 ton nielegalnego tytoniu. W poniedziałek (8 marca) funkcjonariusze weszli na teren posesji w jednej z miejscowości w gminie Krosno Odrzańskie, gdzie w budynkach gospodarczych ujawnili działającą krajalnię tytoniu. W pomieszczeniach znajdowały się maszyny służące do suszenia i rozdrabniania tytoniu, a także kartony z liśćmi tytoniu, rozdrobiony susz oraz worki z gotową krajanką. Łącznie policjanci zabezpieczyli 2 tony suszu tytoniowego oraz blisko 5 ton krajanki tytoniowej. Do sprawy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu zielonogórskiego. Gdyby nielegalny tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego straciłby ponad 5 milionów złotych. W środę (10 marca) 41-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na wniosek prowadzącego śledztwo prokuratora, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

41-latkowi zarzuca się uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, jakim była produkcja wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego oraz krajanki tytoniowej, a następnie prowadzenie takiej działalności nie składając deklaracji podatkowych przez co nie ujawnił podstawy opodatkowania i tym samym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego na ponad 5 milionów złotych. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, za ten czyn grozi wysoka grzywna albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 10, albo obie kary łącznie. Ponadto usłyszał on także zarzut wytwarzania wyrobów tytoniowych znacznej wartości bez wymaganego ustawą wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, za który grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

