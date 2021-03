Policjanci zatrzymali złodziei sprzętów rolniczych

Wysokomazowieccy kryminalni zatrzymali 4 podejrzanych o liczne kradzieże i kradzieże z włamaniem na posesje oraz do budynków gospodarczych. Ich łupem padły między innymi ciągniki oraz sprzęt rolniczy. Do zdarzeń dochodziło przez 5 ostatnich miesięcy na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Pokrzywdzeni oszacowali straty na łączną kwotę blisko 240 tysięcy złotych. Mężczyźni w wieku od 18 do 29 lat usłyszeli już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności.