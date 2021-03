23 kilogramy narkotyków nie trafią na rynek Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową zatrzymali na gorącym uczynku dwóch 50-latków podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających w celu uzyskania korzyści majątkowej. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 23 kilogramy substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości miliona złotych. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Kolejne uderzenie policjantów wydziału do walki z przestępczością narkotykową KSP w osoby zajmujące się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających. Tym razem działania wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw oraz przy wsparciu BOA KGP były prowadzone w okolicach Grodziska Mazowieckiego.

Według policyjnych ustaleń, na jednym z parkingów miało dojść do transakcji narkotykowej z udziałem dwóch 50-latków. Funkcjonariusze zatrzymali ich na gorącym uczynku w momencie, kiedy przystąpili do transakcji,

Wraz z zatrzymanymi policjanci udali się do miejsca zamieszkania obu mężczyzn. Tam, oprócz narkotyków, zostały zabezpieczone pieniądze w kwocie ponad 60 tysięcy złotych, telefony komórkowe, a także dokumenty mogące świadczyć o udziale zatrzymanych w przestępczej działalności narkotykowej, a także samochody należące do mężczyzn.

W sumie w trakcie przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli 6 kilogramów amfetaminy, 2 kilogramy mefedronu, 15 kilogramów substancji 3-CMC oraz 4 gramy 4-CMC. W sumie na rynek nie trafią 23 kilogramy substancji odurzających o wartości miliona złotych.

Prokurator przedstawił obu 50-latkom zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających w celu uzyskania korzyści majątkowej. Z uwagi na to, że mężczyźni już wcześniej byli notowani za przestępstwa narkotykowe odpowiedzą za swój czyn w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanych na 3 miesiące.

Ponadto w trakcie prowadzonych czynności w jednym z pojazdów policjanci zabezpieczyli również 1090 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej i zatrzymali podejrzanego o ich posiadanie 45-letniego mężczyznę. Usłyszał on zarzut uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego.

(KSP/ mw)