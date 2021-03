Osocze lubuskich policjantów ratuje życie Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak bardzo cenne jest osocze ozdrowieńców w walce z koronawirusem, doskonale wiedzą lubuscy policjanci. Dlatego chętnie oddają tę ratującą życie innym płynną część krwi. Dla wielu, którzy ciężko przechodzą zakażenie wirusem SARS-CoV-2, taki gest okazuje się zbawienny. Zachęcamy, aby iść przykładem lubuskich policjantów i ofiarować siebie innym.

Od ponad roku trwa walka z koronawirusem, pacjentów przybywa, również tych, którzy sami nie mogą zwalczyć wirusa. W tych trudnych przypadkach niezbędne okazuje się być osocze. To lek, który może uratować komuś życie. A, że przykład idzie z góry, do centrum krwiodawstwa po przebytej chorobie zgłosił się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Tomasz Kłosowski. O przypadku nie może być mowy bowiem wiceszef lubuskich stróżów prawa od kilku lat regularnie dzieli się krwią należąc do Klubu Honorowych Dawców Krwi. Stąd decyzja o podzieleniu się osoczem po przebytej chorobie nie mogła być inna. Jak twierdzi: „Każdy taki gest podyktowany jest troską o innych, którzy znajdując się w różnych sytuacjach, czasami losowych i nieprzewidywalnych, stali się nagle uzależnieni od innych. Warto nieść im pomoc. Ta z pewnością wróci do nas ze zdwojona siłą. Warto pomagać”- dodał insp. Kłosowski.

Z podobnymi przesłankami do krwiodawstwa zgłosił się asp. szt. Adrian Łaniewski, który na co dzień pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach jako dyżurny. W piątek (19.03) udał się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i tam oddał 720 ml swego osocza. Funkcjonariusz sam ciężko przebył chorobę i gdy tylko było to możliwe, bez wahania podjął taki krok. Jak sam mówi: „każdy, kto zwalczył wirusa i jest ozdrowieńcem, a nie ma ku temu przeciwskazań, może w prosty sposób pomóc innym.”

Takie gesty to nie tylko symbolizm, ale realna i rzeczywista pomoc w walce z tą chorobą i bardzo często wiąże się to z bezpośrednim ratowaniem ludzkiego życia. Warto, aby w ślad za tymi policjantami poszli inni, którzy spełniają warunki medyczne po przejściu choroby.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741);

przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji;

są w wieku 18-65 lat;

w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Uwaga! Potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może być również np. informacja w systemie gabinet.gov.pl.

Twoje osocze może uratować komuś życie! Jeżeli przebyłeś COVID-19 skontaktuj się z najbliższym centrum krwiodawstwa

komisarz Aneta Berestecka

podinspektor Marcin Maludy