Kobieta spadła z wózka inwalidzkiego – z pomocą pospieszyli policjanci Data publikacji 24.03.2021 Kierując się dewizą „pomagamy i chronimy" policjanci nie wahają się ruszyć z pomocą także do tych nietypowych zgłoszeń. Gdy nad ranem otrzymali informację o 89-latce, która spadła z wózka inwalidzkiego i nie może się podnieść, szybko dotarli do jej mieszkania i posadzili ją na wózku. Kobiecie nic się nie stało, nie potrzebowała też pomocy medycznej.

We wtorek (23 marca) około 5:30 dyżurny z Gubina otrzymał zgłoszenie o 89-letnej kobiecie, która spadła z wózka inwalidzkiego i potrzebuje pomocy. Jak się okazało kobieta w nocy chcąc usiąść na wózek upadła na podłogę. Z uwagi, na bardzo chore nogi i brak siły, nie mogła się podnieść. Kilkakrotnie próbowała skontaktować się z rodziną, jednak nikt nie odbierał telefonu. Po kilku godzinach leżenia na podłodze zadzwoniła pod numer alarmowy 112. Zgłoszenie trafiło do dyżurnego gubińskiego komisariatu, który na miejsce wysłał patrol interwencyjny w składzie starszy posterunkowy Karol Pędzioch oraz starszy posterunkowy Szymon Gdowski, którzy po wejściu do mieszkania podnieśli kobietę z podłogi i zgodnie z jej życzeniem posadzili na wózku inwalidzkim. W związku z upadkiem 89-latka nie odniosła żadnych obrażeń, nie wymagała pomocy medycznej. W rozmowie z policjantami oznajmiła, że mimo iż mieszka sama, jest samowystarczalna. Może też liczyć na opiekę rodziny, która ją odwiedza. Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie dzielnicowemu z tego rejonu, a także odpowiednim służbom pomocowym, którzy obejmą kobietę nadzorem, a także porozmawiają o możliwościach i zakresie udzielenia jej pomocy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)