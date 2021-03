Policjant drogówki zapobiegł tragedii i uratował nieprzytomnego kierowcę Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalnym działaniom policjant malborskiej drogówki uratował 61-latka. Mężczyzna kierując mercedesem stracił przytomność, zjechał na pobocze, a jego pojazd toczył się w kierunku stromej skarpy. Interweniujący funkcjonariusz wybił szybę, unieruchomił auto i pomógł wydostać nieprzytomnego mężczyznę z pojazdu, który został przekazany pod opiekę lekarzy.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 23.03.2021 r. ok. godz. 10.40. Pracownicy wykonujący remont drogi w miejscowości Mątowy Małe, w gminie Miłoradz, zauważyli jak mercedes nagle zjechał z jezdni na pobocze. Kiedy podbiegli do auta w środku był zamknięty kierowca, z którym nie mogli nawiązać kontaktu. Świadkowie powiadomili dyżurnego malborskiej komendy, który natychmiast skierował na wezwanie policjanta ruchu drogowego. Na miejsce zdarzenia przyjechał st.asp. Leszek Gołębiewski. Funkcjonariusz zobaczył, że siedzący za kierownicą starszy mężczyzna jest nieprzytomny, a jego uruchomiony pojazd przemieszcza się wolno w kierunku stromej skarpy. Policjant powiadomił dyżurnego o zastanej sytuacji, prosząc o wezwanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, a jednocześnie, nie tracąc cennego czasu, sam zaczął działać. Mundurowy wybił szybę w drzwiach od strony pasażera, otworzył auto i dostając się do środka, wyłączył silnik mercedesa, zapobiegając w ten sposób stoczeniu się samochodu ze zbocza. Następnie funkcjonariusz sprawdził czynności życiowe 61-letniego kierowcy - mężczyzna był nieprzytomny, ale oddychał. W międzyczasie na miejsce dotarły pozostałe służby ratunkowe. Policjant razem ze strażakami wyciągnął 61-latka z pojazdu i pomógł przetransportować go do karetki. Stan kierowcy wymagał zabrania go do specjalistycznego szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jest najważniejszym aspektem codziennej pracy policjanta. Dzięki opanowaniu i profesjonalnemu zachowaniu st. asp. Leszka Gołębiewskiego pomoc poszkodowanemu przyszła na czas.

(KWP w Gdańsku / mw)