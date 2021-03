Tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego potrącenia mężczyzny na oznakowanym przejściu dla pieszych Data publikacji 24.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w minioną sobotę wieczorem w Olszynie. Na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra potrącił mężczyznę. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Decyzją sądu kierujący pojazdem został tymczasowo aresztowany.

Lubańscy policjanci prowadzą czynności w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło w sobotę, 21.03.br., wieczorem w Olszynie. Na widocznym, dobrze oświetlonym i oznakowanym przejściu dla pieszych został potrącony 40-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowany przechodził prawidłowo po pasach i został potrącony przez samochód na środku przejścia dla pieszych. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony karetką pogotowia do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Sprawca zdarzenia został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Urządzenie wykazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Mundurowi jednak zabezpieczyli jego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Na wniosek śledczych poparty przez Prokuraturę Rejonową w Lubaniu sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność. Zdarzenie to ukazuje, że należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania pieszy-kierowca. Naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zbyt szybka jazda, niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, mogą doprowadzić do tragedii. Bądźmy odpowiedzialni, od naszego zachowania na drodze zależy życie nas samych, ale również innych uczestników ruchu.

(KWP we Wrocławiu/ mw)