Wynajmując pokój hotelowy w pakiecie otrzymywano usługę seksualną – 16 osób zatrzymanych Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 100 policjantów z CBŚP, KSP, BSWP, KWP z Łodzi, Radomia i Poznania wzięło udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej i likwidacji agencji towarzyskiej. Podejrzani, w łódzkim wydziale Prokuratury Krajowej usłyszeli zarzuty dotyczące czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji innych osób, dodatkowo dwie osoby usłyszały zarzut oszustwa gospodarczego czyli wyłudzenia subwencji pochodzącej z tzw. tarczy antycovidowej.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi, od kilku miesięcy wyjaśniają sprawę działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w szczególności czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mieli przypisane określone role. Były osoby odpowiedzialne za nakłanianie i werbowanie kobiet do pracy, ich nadzór, ochronę, dowiezienie do klienta czy zamieszczanie ogłoszeń w internecie.

Według funkcjonariuszy, w klubie nocnym pod przykryciem krótkotrwałego wynajmu pokoi dochodziło do sutenerstwa i stręczycielstwa. Z ustaleń śledczych godzina spędzona w pokoju hotelowym wcześniej wynosiła 250 zł, a ostatnio 300 zł. Klienci płacili menedżerowi za wynajem tzw. pokoju, a w zamian dostawali w pakiecie usługi seksualne.

W ostatnim czasie przeprowadzono akcję, w której wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy z różnych jednostek Policji, m.in. CBŚP, Komendy Stołecznej Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi, Radomia i Poznania. Podczas akcji zatrzymano 16 osób oraz zabezpieczono dokumenty, nośniki danych, komputery, serwery, jak również pieniądze w różnych walutach, stanowiące równowartość 80 tys. zł.

W trakcie postępowania okazało się, że zwrócono się o subwencję finansową w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że w ten sposób wyłudzono ponad 175 tys. zł.

16 zatrzymanym w prokuraturze ogłoszono łącznie 31 zarzutów, m.in. dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpania korzyści z cudzego nierządu, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw ale także oszustwa gospodarczego oraz posiadania narkotyków.

