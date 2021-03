Skradziona tożsamość na portalu randkowym Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji w Mszczonowie zgłosiła się kobieta, której zdjęcia zostały wykorzystane na jednym z portali randkowych. 20-latka przyznała, że zdjęcia te zamieściła na portalach społecznościowych, ale nigdy nie miała założonego konta na portalu randkowym i to nie ona zamieściła tam zdjęcia. Na fałszywy profil ze zdjęciami natknął się jej brat. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze Policji.

Kradzież tożsamości to problem, który dosięga coraz większej liczby osób. Niestety niejednokrotnie sami ułatwiamy sprawcy przejęcie naszych danych osobowych. Pomysłowość złodziei tożsamości nie maleje. Podszywając się pod inną osobę mogą nie tylko zabawić się na jej koszt, ale także wziąć kredyt, a przede wszystkim znacznie namieszać w życiu i wpędzić w niemałe kłopoty.

Gdy użytkownik portalu społecznościowego zauważy, że ktoś się pod niego podszywa, może to zgłosić administracji portalu, a fałszywe konto zostanie wtedy zablokowane. Warto jednak zgłosić sprawę na Policję, zwłaszcza gdy działanie sprawcy spowodowało jakieś negatywne skutki - np. gdy z konta opublikowano jakieś obraźliwe treści lub poniżające komentarze. Podszywanie się pod inną osobę w Internecie jest karalne pod groźbą kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności: podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku, innych jej danych osobowych lub innych danych, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Pamiętaj, że dane pozyskiwane są na wiele różnych sposobów. Pozyskiwanie danych w nielegalny sposób ma na celu naruszenie naszych dóbr osobistych bądź osiągniecie korzyści majątkowej. Dlatego, gdy zawierając umowę podajemy przez telefon bądź drogą elektroniczną swój pesel i numer dowodu osobistego, nie zdziwmy się, gdy zostaniemy poinformowani o konieczności spłaty kredytu, w związku z zawarciem umowy kredytowej. Tyczy się to też publikacji zdjęć na portalach społecznościowych. Zauważ, że nie jest to żaden problem skopiować czy zapisać zdjęcie obcego człowieka i podawać się za niego posługując się chociażby samą fotografią.

Nasze dane mogą być wykorzystane na wiele sposobów, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby chronić je jak najlepiej. Przeciwdziałając takim sytuacjom policjanci żyrardowskiej komendy przypominają: nie udostępniaj danych osobowych niepowołanym osobom; niszcz wszystkie dokumenty, na których znajdują się Twoje dane – wyrzucając je do kosza, mogą trafić w niepowołane ręce w przypadku zagubienia dokumentu tożsamości lub jego kradzieży jak najszybciej zastrzeż go w najbliższym banku lub poprzez wcześniej założone konto w BIK; sprzedając pojazd, zachowaj czytelnie wypełnioną i podpisaną umowę kupna-sprzedaży, dopełnij wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem go w wydziale komunikacji, a także poinformuj firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela. To pomoże ci uniknąć ewentualnych kłopotów. Korzystając z Internetu stosuj aktualne oprogramowanie antywirusowe; nie przesyłaj zdjęć dowodu osobistego, ani też nie podawaj danych osobie, z którą korespondujesz w sieci. Nie wiesz kto tak naprawdę znajduje się po drugiej stronie i do jakich celów użyje twoich danych; zawsze zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Sprawdzaj czy po lewej stronie linku znajduje się mała kłódka oraz wyrażenie „https” świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane; zmieniaj hasła do kont i profili w Internecie; zwracaj uwagę na to co zamieszczasz na portalach społecznościowych - nie jesteś w nich anonimowy.

(KWP w Radomiu / mw)