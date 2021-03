Policjanci ratowali kobietę, która targnęła się na swoje życie Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowotarscy funkcjonariusze przywrócili funkcje życiowe 32-latce, która następnie została przekazana pod opiekę specjalistów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21.03.2021 r., wieczorem, w Nowym Targu. Po otrzymaniu zgłoszenia, z którego wynikało, że kobieta chce popełnić samobójstwo, policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Na miejscu przed domem zastali dwie osoby, w tym kobietę, która nagle straciła przytomność. Okazało się, że 32-latka ma mocno krwawiącą ranę ręki. Funkcjonariusze zatamowali krwawienie. W pewnym momencie kobieta straciła funkcje życiowe więc policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji, po której 32-latka odzyskała przytomność. Kobieta została ułożona w pozycji bocznej bezpiecznej i do przyjazdu załogi karetki pogotowia, fukcjonariusze cały czas kontrolowali jej stan. Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów, 32-latka przeżyła i została przewieziona do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę specjalistów.

Pamietajmy, żeby w sytuacji kryzysowej nie pozostawać ze swoimi problemami samemu i szukać pomocy i wsparcia. W każdym powiecie znajduje się wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Wsparcie można uzyskać również dzwoniąc na Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123, Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 czy na numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / mw)