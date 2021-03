Miał objawy hipotermii - uratowany przez wałbrzyskich policjantów Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie policjanci zawsze udzielą niezbędnej pomocy. Tym razem takiego działania wymagał 89-letni mężczyzna. Funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego wałbrzyskiej komendy zauważyli, że senior ma objawy hipotermii. Policjanci podjęli natychmiastową decyzję o przewiezieniu go do szpitala, gdzie poszkodowanym zaopiekowali się lekarze.

Do zdarzenia doszło w środę (24.03.2021) około godziny 12.00. Dyżurny odebrał telefon z informacją, że przy ulicy Paderewskiego leży starszy mężczyzna. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się nie miejsce, a z ich ustaleń wynikało, iż 89-letni wałbrzyszanin chwilę wcześniej upadł na ziemię uderzając się w głowę. Policjantom uskarżał się również na ból barków i mówił, że jest mu bardzo zimno, przez co nie mógł ruszać rękoma i nogami. Dodatkowo miał dreszcze i był zdezorientowany, co wskazywało na objawy hipotermii.

Dlatego też funkcjonariusze udzielili seniorowi pierwszej pomocy, a jako że nie było wolnego w danym czasie zespołu ratownictwa medycznego, w porozumieniu z dyżurnym, w wyniku stanu wyższej konieczności, uruchomili w radiowozie sygnały pojazdu uprzywilejowanego i przewieźli mężczyznę do szpitala. Na miejscu poszkodowanym zajęli się lekarze.

(KWP we Wrocławiu / kp)