Chciał popełnić samobójstwo. Uratowali go lubelscy policjanci Data publikacji 25.03.2021 Niespełna godzinę potrzebowali lubelscy policjanci, aby dotrzeć do osoby deklarującej w Internecie zamiar popełnienia samobójstwa. Na 25-latka z Lublina na jednym z portali społecznościowych natrafiła mieszkanka Śląska. Rozchwiany emocjonalnie mężczyzna został odnaleziony przez funkcjonariuszy w jednym z mieszkań w dzielnicy Felin. Od razu trafił pod opiekę lekarzy. Szybkie i zdecydowane działania były efektem współpracy policjantów z „czwórki" i funkcjonariuszy zajmujących się cyberprzestępczością.

Wczoraj, 14.03.br., policjanci z 4 komisariatu zostali powiadomieni przez operatora numeru 112 o zgłoszeniu mieszkanki Śląska. Kobieta twierdziła, że przeglądając jedną z grup na popularnym portalu społecznościowym natrafiła na niepokojący wpis osoby pochodzącej z Lublina. Użytkownik forum w sposób zdecydowany deklarował zamiar popełnienia samobójstwa.

Uzyskaną informacją od razu zajęli się kryminalni z „czwórki”, którzy szybko nawiązali współpracę z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podjęte ustalenia niemal natychmiast pozwoliły ustalić miejsce logowania użytkownika i już po kilkudziesięciu minutach do mieszkania w dzielnicy Felin zapukali policjanci. Początkowo nikt nie otwierał drzwi, jednak po chwili nadeszła mieszkająca tam kobieta, która wpuściła funkcjonariuszy do środka. Wewnątrz policjanci odnaleźli rozchwianego emocjonalnie 25-latka. Mężczyzna wymagał pomocy lekarza. Został przewieziony do jednego ze szpitali.

(KWP w Lublinie / mw)