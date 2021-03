Niesprawnym autokarem przewoził za dużo osób Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Brakiem znajomości obowiązujących przepisów wykazał się 36-letni kierujący autokarem, który przewoził za dużo osób. Poza tym autokar był w złym stanie technicznym.

24 marca 2021 roku około godziny 18:00 policjanci z łódzkiej drogówki zajmujący się transportem drogowym, podczas kontroli statycznej na ulicy Strykowskiej zatrzymali do kontroli autokar marki Setra. Pojazd zwrócił uwagę funkcjonariuszy, gdyż kierujący na widok policjantów nagle gwałtownie zwolnił. Mundurowi po wejściu do setry, byli zaskoczeni ilością osób w nim siedzących. Na 70 wszystkich miejsc, wolnych było tylko 6. Kierowca zapytany o taki stan rzeczy powiedział policjantom, że przewozi pracowników do jednej z firm w Strykowie. Wszystkie osoby mieszkają w jednym domu więc potraktował ich jako jedną rodzinę. Kontroli poddano również autokar, którym wszyscy podróżowali. Również tutaj mundurowi ujawnili szereg usterek. Opony pojazdu znajdowały się w opłakanym stanie, widoczny był granicznik zużycia opon, kord opon i wystające druty. Poza tym pojazd nie posiadł obowiązkowego wyposażenia w postaci: gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy, posiadał wymagane uprawnienia do kierowania. 36-latek został ukarany mandatem karnym za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie przewożenia odpowiedniej ilości osób. Mundurowi zakazali dalszej jazdy tym autokarem. Osoby nim podróżujące odjechały do pracy zastępczymi autokarami.

Policjanci przypominają

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce zmienił się limit podróżnych w środkach publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że w autobusach, autokarach można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

(KWP w Łodzi / mw)