38-latek odpowie za uszkodzenie 201 nagrobków Data publikacji 25.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca policjantów doprowadziła już po kilku godzinach od zdarzenia do ustalenia i zatrzymania sprawcy zniszczenia 201 nagrobków na olsztyńskim cmentarzu. 38-letni mężczyzna usłyszał już zarzut znieważenia miejsca pochówku w związku ze zniszczeniem mienia. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie wobec sprawcy przestępstwa środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

We wtorek (23.03.2021) około godz. 7:30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu płyt nagrobkowych na terenie olsztyńskiego cmentarza. Na miejscu pracowały grupy dochodzeniowo-śledcze wraz z technikami kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz nagrania z pobliskich monitoringów. Z ustaleń śledczych wynika, że uszkodzonych zostało dokładnie 201 nagrobków.

W zaledwie kilka godzin od zdarzenia w wyniku intensywnych działań poszukiwawczych olsztyńscy policjanci dotarli do sprawcy. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego, który został zauważony w pobliżu nekropolii. Mężczyzna w momencie zatrzymania był nietrzeźwy. 38-latek trafił do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znieważenia miejsca pochówku w związku ze zniszczeniem mienia, do którego się przyznał. 38-latek nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojego zachowania. Twierdził, iż w pojedynkę dokonał zniszczenia mienia. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Film rozpoczyna plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Na kolejnym ujęciu widoczny jest zatrzymany mężczyzna, prowadzony korytarzem oraz przez klatkę schodową przez policjantów. Film kończy plansza z napisem Komenda Miejska Policji w Olsztynie.

(aj)