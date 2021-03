Cyberkryminalni i bankowcy o bezpieczeństwie finansowym w Sieci Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Cykl szkoleń dla uczniów to efekt porozumienia podpisanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dyrektorem oddziału Narodowego Banku Polskiego w Opolu. Poprzez transmisję on-line, nasz ekspert od cyberprzestępczości, oraz pracownik banku, mogli dotrzeć do młodzieży z ważną i praktyczną wiedzą. Internet dla młodego pokolenia jest naturalną przestrzenią pracy, interakcji czy rozrywki. Jednak nie jest on wolny od zagrożeń. Wykłady dotyczyły nie tylko sposobu działania przestępców. Słuchacze mogli przede wszystkim dowiedzieć się, jak się przed nimi ustrzec.

To już kolejne takie spotkania policjantów i pracowników NBP z młodzieżą. Kiedy tylko było to możliwe, odwiedzaliśmy uczniów w szkołach, by tam mówić o cyberprzestępczości. Teraz, gdy prowadzone są lekcję on-line, również i my w ten sposób docieramy z naszymi wykładami. Wspólne szkolenia cyberkryminalnych i bankowców możliwe są dzięki porozumieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu z dyrektorem Narodowego Banku Polskiego Oddział w Opolu. Cykl spotkań prowadziliśmy 22, 23 i 24 marca 2021 roku.

Wykład na temat cyberzagrożeń prowadził funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Nasz ekspert na co dzień zajmuje się właśnie zwalczaniem cyberprzestępczości. Omówił sposoby działania oszustów wykorzystujących portale społecznościowe, wyłudzanie kodów blik czy też oszustwa na portalach aukcyjnych. Policjant wyjaśniał, że na każdym etapie interakcji przez Internet oraz elektronicznych operacji finansowych, należy zachować zasadę ograniczonego zaufania. Ważne, aby dokładnie czytać sms-y oraz maile, które otrzymujemy. Oszuści często podszywają się pod banki i znane instytucje.

Funkcjonariusz zwrócił uwagę, że jako narzędzia do popełnienia przestępstwa wykorzystywane są również fałszywe witryny inwestycyjne, giełdowe lub związane z kryptowalutami. Tam oszuści kuszą łatwym i pewnym zyskiem, by wyciągnąć pieniądze od pokrzywdzonych osób.

Pracownik NBP wyjaśniał między innymi, jak rozpoznać fałszywe banknoty, na co zwracać uwagę przy korzystaniu z bankowości elektronicznej oraz jak wykonywać bezpiecznie operacje bankowe.