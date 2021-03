Kolejny oszust działający metodą "na policjanta" zatrzymany Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 62-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. Mężczyzna w połowie marca wyłudził od białostoczanina 50 tysięcy złotych. W całym procederze pełnił rolę "odbieraka". 62-latek usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Białostoccy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu przy współpracy funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, ustalili i zatrzymali podejrzanego o oszustwo „na policjanta”. Do zdarzenia doszło w połowie marca na osiedlu Jaroszówka. Wówczas do 79-latka zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca poinformował, że pracownik banku wszedł w posiadanie fałszywego dokumentu mężczyzny. Dodał, że będzie on próbował wziąć kredyt na jego dane. Aby uchronić się przed działaniem przestępcy oszust polecił 79-latkowi, aby wybrał się do różnych placówek bankowych, pobrał jak największą ilość pieniędzy i przekazał je wskazanemu kurierowi. Wykonując polecenia rzekomego policjanta, mężczyzna miała w ten sposób ustrzec się przed utratą oszczędności i pomóc w zabezpieczeniu śladów. 79-latek ostatecznie pobrał pieniądze z trzech placówek bankowych i każdorazowo przekazywał pieniądze temu samemu kurierowi wskazanemu przez rzekomego policjanta. Mężczyzna przez cały czas był instruowany przez oszusta i w konsekwencji przekazał 50 tysięcy złotych.

Białostoccy mundurowi ustalili tożsamość podejrzanego o udział w oszustwie. Dzięki współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, 62-latek został zatrzymany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rola mężczyzny polegała na odbiorze pieniędzy bezpośrednio od pokrzywdzonego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu oszustwa. Decyzją sądu 69-latek trafił na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

