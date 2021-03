Policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 160 tys. zł Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 3 mężczyzn, u których zabezpieczyli 131 krzaków konopi oraz ponad 340 gramów wysuszonych już roślin. Z szacunków śledczych wynika, że z zabezpieczonych krzaków można było uzyskać blisko 3 kilogramy marihuany. Czarnorynkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków to ponad 160 tysięcy złotych. 29, 33 i 42-latek usłyszeli zarzuty uprawy znacznej ilości konopi. Dwaj najstarsi mężczyźni dodatkowo odpowiedzą za posiadanie środków odurzających i decyzją sądu trafili do aresztu.

W ubiegłym tygodniu, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową komend wojewódzkiej i miejskiej Policji w Białymstoku, zatrzymali trzy osoby podejrzane o uprawę konopi. Tropy śledczych prowadziły do jednego z domów na terenie gminy Choroszcz oraz do mieszkań na białostockich osiedlach Nowe Miasto i Antoniuk. W pierwszym z nich mundurowi znaleźli 114 roślin konopi. Znajdowały się one na specjalnie przygotowanym strychu. Tam też policjanci znaleźli ponad 320 gramów wysuszonych już roślin. Z kolei w mieszkaniu na osiedlu Antoniuk, kryminalni ujawnili namiot do uprawy narkotyków, a w nim 17 sadzonek konopi. W obu miejscach mundurowi zabezpieczyli również przyrządy do uprawy roślin. Natomiast, w mieszkaniu na osiedlu Nowe Miasto, funkcjonariusze znaleźli blisko 20 gramów suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Z szacunków śledczych wynika, że ze 131 krzewów konopi można byłoby uzyskać blisko 3 kilogramy marihuany. Szacunkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków to ponad 161 tysięcy złotych. Do tej sprawy mundurowi zatrzymali 29, 33 i 42 latka. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty uprawy znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo 42-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a 33-latek zarzut ich posiadania. Obaj decyzją sądu trafili do aresztu na trzy miesiące.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za uprawę znacznej ilości narkotyków przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadanie znacznej ilości do 10 lat.

(KWP w Białymstoku / kp)

