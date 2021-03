Mając koronawirusa jeździła na zakupy. Policjanci zatrzymali nieodpowiedzialną kobietę Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrajnie nieodpowiedzialnym i lekceważącym zachowaniem wykazała się 51-letnia słubiczanka, która przebywając na izolacji, w związku z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, jeździła na zakupy. Jakby tego było mało na pokład samochodu zabierała swoją matkę. Teraz będzie musiała odpowiedzieć za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Policjanci ze Słubic otrzymali zgłoszenie o naruszeniu zasad izolacji domowej. Z policyjnych ustaleń wynikało, że 51-letnia słubiczanka wychodziła z domu, łamiąc w ten sposób nałożony na nią obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania. Ten z kolei spowodowany był dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. Po tym, jak oficer dyżurny słubickiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o nieodpowiedzialnym zachowaniu 51-letniej kobiety, natychmiast wysłał na miejsce specjalnie dedykowany do takich sytuacji patrol Policji. Z przekazanych informacji wynikało, że mieszkanka jednego z bloków na terenie miasta opuszcza miejsce zamieszkania, naruszając tym samym warunki izolacji domowej. Bezmyślność tego zachowania była tym większa, że 51-latka jeździła na zakupy zabierając na pokład swojego auta …swoją mamę. Kobieta została zatrzymana przez policjantów ubranych w kombinezony i osadzona w policyjnym areszcie do wyjaśnienia. Musi liczyć się z konsekwencjami swojego lekkomyślnego i nieostrożnego zachowania. Podczas czynności procesowych przyznała się do winy. O sytuacji została poinformowana również Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, która w takiej sytuacji może nałożyć karę administracyjną w wysokości do 30 tysięcy złotych. Policjanci będą ustalać czy kobieta swoim zachowaniem nie sprowadziła niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny lub izolacji domowej narażamy życie i zdrowie innych osób! Zwłaszcza, że trzecia fala wirusa jest w ofensywie. Bądźmy odpowiedzialni za siebie oraz swoich najbliższych! Przestrzegajmy prawa – to nasze wspólne dobro!

(KWP w Gorzowie / mw)