Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku współpracując z Prokuraturą Rejonową w Starogardzie Gdańskim zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na terenie powiatu starogardzkiego prowadzili nielegalne laboratorium, w którym wytwarzali narkotyki. W trakcie działań zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli również różne substancje oraz odczynniki chemiczne, a także przedmioty stanowiące dowód na to, że zatrzymani mężczyźni zajmowali się produkcją amfetaminy oraz innych substancji zakazanych prawem.

Zgromadzone przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz prokuratorów informacje, pozwoliły na precyzyjne zaplanowanie akcji, w której trakcie zlikwidowano nielegalnie działające laboratorium, gdzie produkowane były środki odurzające. Funkcjonariusze, pracując nad sprawą ustalili adres posesji, na której wytwarzaniem środków odurzających i substancji psychotropowych zajmowało się dwóch mężczyzn. Działania miały dynamiczny charakter, ponieważ istniało realne zagrożenie zniszczenia przez te osoby dowodów. Policjanci zatrzymali, podejrzanych o to przestępstwo 46-letniego mieszkańca powiatu starogardzkiego, oraz 50-letniego mieszkańca powiatu tczewskiego.

W trakcie trwania czynności wezwano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Komendy Powiatowej PSP w Starogardzie Gdańskim, która zabezpieczyła to miejsce. Miało to na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia policjantów, w związku ze zgromadzonymi tam licznymi substancjami chemicznymi.

Funkcjonariusze zabezpieczyli 200 gramów czystej amfetaminy oraz 3 kg substancji, z których można było łącznie wyprodukować i wprowadzić na rynek ponad 3,5 kg amfetaminy. Ponadto zabezpieczone zostały znaczne ilości różnych substancji oraz odczynników chemicznych, które poddane zostaną badaniom. Przejęte zostały także przedmioty stanowiące dowód, że zatrzymani mężczyźni zajmowali się produkcją amfetaminy oraz innych substancji zakazanych prawem.

Z ustaleń wynikało, że przestępczy proceder trwał od co najmniej roku, a w tym czasie zatrzymani mężczyźni wyprodukowali i wprowadzili do obrotu ponad 5 kilogramów amfetaminy, wartej około 250 tys. złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono pieniądze w kwocie 49 tys. złotych. 22.marca Sąd w Starogardzie Gdańskim przychylił się do wniosków prokuratury i zastosował wobec mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.

(KWP w Gdańsku / kp)