Podziękowanie dla policjantów Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu mieszkanka powiatu złożyła podziękowanie, skierowane do policjantów, „... za podjęcie profesjonalnych działań w sprawie oszukania mnie metodą na tzw. wnuczka w wyniku czego odzyskałam całość utraconych pieniędzy...”. Podziękowania od mieszkańców są dla policjantów największym wyrazem uznania za ich codzienną służbę.

Na ręce I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu podinsp. Piotra Kordka mieszkanka powiatu złożyła podziękowanie chcąc wyrazić swoją wdzięczność i wyrazy uznania dla policjantów za odzyskanie pieniędzy.

Pod koniec lutego, kobieta została oszukana metodą „na wypadek ”. W godzinach rannych na jej telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za syna. Płaczącym głosem poinformował on kobietę, że spowodował wypadek, w którym zginęła młoda osoba.

Następnie rozmowę przejęła kobieta, która podała się za policjantkę. Rzekoma funkcjonariuszka powiedziała seniorce, że jej syn jest zatrzymany. Wypytując o posiadany majątek poinformowała, że może on uniknąć aresztu, ale potrzebne są pieniądze na kaucję. Grając na uczuciach 72-latki do rozmowy ponownie włączał się mężczyzna, który udając jej syna błagał o przekazanie pieniędzy. Oszuści nakazali pokrzywdzonej, by nie odkładała słuchawki i nikogo o tym nie informowała.

Kobieta, sądząc, że pomaga synowi przekazała kurierowi ponad 23 tysiące złotych. Kiedy zadzwoniła do rodziny zorientowała się, że została oszukana. Powiadomieni o tej sprawie kędzierzyńsko-kozielscy policjanci od razu podjęli działania. Dzięki współpracy z funkcjonariuszami innej komendy odzyskali i oddali pokrzywdzonej wszystkie utracone pieniądze.

Pamiętajmy, że oszuści wykorzystują różne preteksty, aby wyłudzić pieniądze od swoich rozmówców. W momencie, kiedy ktoś będzie do nas dzwonił na telefon stacjonarny i chciał pieniądze – nie podejmujmy żadnych pochopnych działań i jak najszybciej zakończmy tą rozmowę!

Oszuści manipulują rozmową, grają na uczuciach – „płaczą”, „twierdzą, że nikt inny nie może im pomóc”, „wzbudzają poczucie winy”, „wywierają presję czasu, aby osoba nie miała chwili na zastanowienie się”, „informują, że jest to sprawa bardzo poufna i nikomu nie można o tym mówić”, „nakazują, by się nie rozłączać – dzięki temu wiedzą, że osoba do nikogo nie dzwoni, a także nikt się do niej nie dodzwoni i jej nie ostrzeże przed oszustami”.

Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub na koncie. Nie wypłacajmy z banku oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe , że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji wywieranej przez oszustów.

(KWP w Opolu / kp)