Minister Mariusz Kamiński: będziemy działać stanowczo wobec osób, które wyłamują się ze społecznej solidarności Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj – Działania służb państwowych wobec osób, które wyłamują się z solidarności społecznej, którym brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za innych, będą bardzo stanowcze – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas piątkowej (26 marca br.) konferencji prasowej. O działaniach służb, w związku z zaostrzeniem obostrzeń epidemicznych od 27 marca do 9 kwietnia, poinformował również Krzysztof Saczka główny inspektor sanitarny oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk komendant główny Policji.

- Jestem przekonany, że najbliższe dni, tygodnie będą kluczowe i decydujące o rozwoju pandemii w naszym kraju. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie, działając solidarnie, w dużej dyscyplinie społecznej, przełamać tę tendencję wzrostową - podkreślił minister Mariusz Kamiński. Jak dodał, konieczne jest w tym kontekście przestrzeganie obowiązku noszenia maseczek i zasad zachowania dystansu społecznego.

- Zasady dyscypliny społecznej są niezbędne. To proste zasady, każdy może je realizować we własnym interesie, ale musi też pamiętać o swoim obowiązku wobec innych obywateli, bo przez swoją nieodpowiedzialność może narazić innych na chorobę - podkreślił szef MSWiA. Zaapelował również, aby w najbliższym czasie podtrzymać społeczną odpowiedzialność.

- Razem, działając wspólnie, solidarnie damy radę pandemii. Są ku temu realne podstawy i realne perspektywy - powiedział minister Mariusz Kamiński.

Z apelem o odpowiedzialność w okresie Świąt Wielkanocnych zwrócił się również Krzysztof Saczka, główny inspektor sanitarny. – Sytuacja epidemiologiczna jest niezwykle trudna, poziomy zakażeń sięgające 35 tys. są dużym obciążeniem dla ochrony zdrowia, niosąc ryzyko dla nas wszystkich – podkreślił. – Inspekcja Sanitarna nie walczy ze społeczeństwem, walczy z pandemią. Apelujemy o przestrzeganie zasad – powiedział główny inspektor sanitarny.

Policja będzie pilnować przestrzegania obowiązujących obostrzeń

- Chcę zapowiedzieć, że w najbliższych dniach i tygodniach kontrola przestrzegania obostrzeń będzie priorytetem każdego funkcjonariusza Policji - podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Jak poinformował, łącznie 20 tys. funkcjonariuszy Policji będzie pilnować przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Wzmożone kontrole wiążą się również z karami. Na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy średnia dobowa liczba osób, które były rozliczane za brak maseczek to ok. 2,5 tys., natomiast tylko minionej doby było to blisko 9 tys. osób.

- Chcę podkreślić, że nie chodzi nam o wyścig danych statystycznych. Nie chodzi o liczbę mandatów czy wniosków o ukaranie do sądu. Bylibyśmy zadowoleni, gdyby powodów do tego nie było - wyjaśnił komendant główny Policji.

(Źródło: MSWiA)

Film Wystąpienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka na konferencji prasowej