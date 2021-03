Dzięki reakcji matki 10-latki małopolscy i pomorscy policjanci namierzyli i zatrzymali internetowego pedofila Data publikacji 26.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na jednym z komunikatorów internetowych nieznany mężczyzna prezentował treści pornograficzne i składał propozycje obcowania płciowego10-letniej dziewczynce z Krakowa. Po zgłoszeniu zaniepokojonej matki, funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie wytypowali sprawcę i namierzyli jego potencjalny adres. Policjanci z Komisariatu VII Policji w Krakowie zlokalizowali go na Pomorzu, gdzie zatrzymali go razem z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

W połowie marca br. krakowscy policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety o grasującym w sieci pedofilu. Według jej zeznań nieznany mężczyzna miał za pomocą jednego z komunikatorów internetowych nawiązać kontakt i korespondować z jej 10-letnią córką, prezentując przy tym treści pornograficzne i składając propozycję bliższego kontaktu w celu odbycia innej czynności seksualnej. Matka widząc jakie zamiary ma mężczyzna wobec jej córki, przejęła korespondencję małoletniej. Kobieta kontynuowała w sieci rozmowę z mężczyzną, który będąc przeświadczony, że koresponduje z 10-latką przesyłał zdjęcia pornograficzne oraz próbował zainicjować spotkanie w celach seksualnych. Kobieta, natychmiast powiadomiła o zaistniałym zdarzeniu krakowski komisariat.

Do sprawy włączył się Wydział do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który w wyniku prowadzonych sprawdzeń i działań operacyjnych namierzył podejrzanego. 22 marca br. w godzinach porannych policjanci z pionu kryminalnego Komisariatu VII Policji w Krakowie pojechali do jednej z miejscowości w powiecie nowodworskim, w województwie pomorskim. W rejonie wytypowanego adresu dostrzegli mężczyznę, który wyglądem przypominał osobę będącą w ich zainteresowaniu. Po wylegitymowaniu okazał się nim być 36-letni brat podejrzanego, który po rozpytaniu przez kryminalnych z „siódemki” oświadczył, że ten przebywa w chwili obecnej pod innym adresem. Kryminalni pojechali tam niezwłocznie wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Na miejscu zastali i zatrzymali 45-latka. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono należący do niego telefon, na którym, jak się później okazało, posiadał treści pornograficzne z udziałem osób poniżej 15 roku życia.

Zatrzymanego przewieziono do Komisariatu VII Policji w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty prezentowania osobie małoletniej treści pornograficznych oraz składania jej propozycji tzw. innej czynności seksualnej. Zatrzymany przyznał się do zarzucanego mu czynu. 23 marca br. Prokuratura Rejonowa Kraków Nowa - Huta zastosowała wobec mężczyzny dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się z małoletnimi poniżej 15. roku życia. O tym jakie konsekwencje za swoje czyny poniesie mężczyzna zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)