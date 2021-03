W centrum miasta przechowywał pół kilograma trotylu

Policjanci z Kłomnic zatrzymali 41-letniego mieszkańca Częstochowy, który w garażu posiadał narkotyki. W toku przeszukania wynajmowanego garażu kryminalni znaleźli jeszcze 0,5 kg trotylu. Jak się okazało, należał on do 36-latka z Częstochowy. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi teraz w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia.