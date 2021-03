Policyjny dron w trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci zaczęli obserwować zachowania kierowców i pieszych także z nieba. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego drona, funkcjonariusze jeszcze skuteczniej mogą zwalczać drogowych piratów. Ten specjalistyczny sprzęt w rękach doświadczonych policjantów może oznaczać tylko jedno - na lubuskich drogach będzie bezpieczniej.

Do zwalczania drogowego piractwa i zapewniania bezpieczeństwa wszystkim podróżnym, lubuscy policjanci wykorzystują wiele specjalistycznych urządzeń i pojazdów. Są to między innymi nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, szybkie i zwinne motocykle, nowoczesne urządzenia służące do mierzenia prędkości i stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a od kilku dni także drony. Bezzałogowe statki powietrzne zostały po raz pierwszy wykorzystane przez lubuskich policjantów w piątek (26 marca), gdy realizowali oni działania poświęcone bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki, posiadającej 30-krotny zoom, kamerze zamontowanej do drona, mundurowi z powietrza mogli dostrzec niebezpieczne zachowania kierowców jak i pieszych. Do obsługi urządzenia niezbędnych jest dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich odpowiada za sterowanie dronem, a drugi kamerą. Gdy ujawnią z powietrza przypadek łamania prawa drogowego, informują o tym najbliższy zmotoryzowany patrol, który ma możliwość szybkiego wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy.

Lubuscy policjanci ruchu drogowego będą teraz stale korzystać z dronów, by móc jeszcze skuteczniej zwalczać drogowych piratów i zapewniać bezpieczeństwo podróżnym na terenie całego województwa.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Foto/video: podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.94 MB)