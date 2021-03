Policjanci w walce o serce Antosia Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z sejneńskiej i suwalskiej komendy po raz kolejny włączyli się w pomoc Antosiowi Kuczyńskiemu walczącemu o życie. Tym razem na licytację trafiła laleczka wykonana przez suwalską policjantkę. Przedmiot ma zasilić zbiórkę na operację serca dwunastomiesięcznego chłopca. To odpowiedź na apel rodziców Antosia, którzy w bardzo krótkim czasie muszą uzbierać ponad 1,5 miliona złotych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach i Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach włączyli się w pomoc choremu, dwunastomiesięcznemu Antosiowi. Chłopiec walczy o życie, a jedyną nadzieję daje mu kosztowna operacja serca poza granicami kraju. Aby mieć szansę na wygraną z chorobą, musi uzbierać ponad półtora miliona złotych. Chłopiec jest podopiecznym fundacji (link do strony fundacji, gdzie prowadzona jest zbiórka pieniędzy dla Antosia Kuczyńskiego), na której konto można wpłacać pieniądze z licytacji. Została ona zorganizowana na specjalnie utworzonej grupie na jednym z portali społecznościowych (link do grupy Serduszko dla Antosia Kuczyńskiego - Licytacje). To właśnie tam można wylicytować wyjątkową ręcznie wykonaną laleczkę, którą wykona policjantka suwalskiej komendy (link do licytacji laleczki, którą wykona suwalska policjantka).

Wierzymy, że zaangażowanie w pomoc, pozwoli na spełnienie największego marzenia małego „Wojownika” i jego rodziców w walce o ŻYCIE. Pomóżmy Antosiowi w tej walce!

(KWP w Białymstoku / mw)