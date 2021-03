Policjanci pilotowali samochód z chorym mężczyzną

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Widząc kierującego volkswagenem, który popełnia wykroczenia natychmiast zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala swojego syna, który wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej, dlatego w dalszą drogę udali się już na sygnałach.