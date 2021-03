Niebezpieczna jazda zakończona wysokim mandatem i 23 punktami Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wysoki mandat i 23 punkty karne to konsekwencje, które spotkały 26-latka za jazdę niezgodną z obowiązującymi przepisami. W Leokadiowie mężczyzna kierując audi, najpierw prawą stroną wyprzedził ciężarówkę, a następnie kolejny pojazd, przejeżdżając przejście dla pieszych i podwójną linię ciągłą. Jadąc z prędkością o ponad 54 kilometry na godzinę większą niż dopuszczalna. Niebezpieczną jazdę 26-latka utrwalił policyjny videorejestrator.

Mimo licznych apeli o jazdę zgodną z przepisami, niektórzy kierowcy nadal łamią przepisy oraz ignorują zasady bezpieczeństwa. Wszyscy oni muszą się liczyć ze zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy ruchu drogowego i surowymi konsekwencjami prawnymi.

Wczoraj policjanci puławskiej drogówki zatrzymali kierowcę audi, który jadąc z Puław do Radomia, w miejscowości Leokadiów popełnił szereg wykroczeń drogowych. Niebezpieczną jazdę 26-latka utrwalił policyjny videorejestrator. Najpierw kierowca wyprzedził ciężarówkę, korzystając z pasa włączania się do ruchu znajdującego się po prawej stronie, a następnie wyprzedził kolejny pojazd, wjeżdżając na przejście dla pieszych i przekraczając podwójną linię ciągłą.

Od razu też rozpędził się do prędkości 124 kilometry na godzinę, co na tym terenie oznacza, że przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 kilometry na godzinę. Niebezpieczną jazdę 26-latka przerwali policjanci, zatrzymując go do kontroli. Mężczyzna został ukarany wysokim mandatem, a jego konto wzbogaciło się o 23 punkty karne. Jak oświadczył policjantom, przyjechał do Puław, żeby skorzystać z restauracyjnej oferty dla kierowców.

podkomisarz Ewa Rejn-Kozak