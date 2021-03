Mężczyzna stracił przytomność - pomocy udzielili policjanci po służbie Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku, w czasie wolnym od służby udzielili pomocy przedmedycznej nieprzytomnemu mężczyźnie. Natychmiastowa reakcja funkcjonariuszy spowodowała, że poszkodowany odzyskał przytomność i na czas uzyskał fachową pomoc medyczną.

W miniony czwartek (25.03.2021) policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku – sierżant Krystian Kafarski i sierżant Marek Górski wracali do domu ze szczepienia przeciw COVID-19. Funkcjonariusze w tym czasie byli poza służbą. Jadąc ul. Pomorską w Gdańsku zauważyli, że na chodniku przy przystanku autobusowym leży nieprzytomny mężczyzna, któremu z ust i nosa leciała krew. Policjanci natychmiast zareagowali, podbiegli do poszkodowanego i udzielili mu niezbędnej pomocy. Funkcjonariusze ocenili funkcje życiowe mężczyzny, a następnie ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Zmiana ułożenia ciała poszkodowanego spowodowała, że mężczyzna odzyskał przytomność. Do czasu przyjazdu karetki, policjanci monitorowali stan mężczyzny. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zajęli się poszkodowanym. Szybka i zdecydowana pomoc policjantów prawdopodobnie zapobiegła tragedii.

Mężczyzna na czas uzyskał fachową pomoc medyczną, a jego życiu nic nie zagraża.

(KWP w Gdańsku / kp)