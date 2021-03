Współpraca dzielnicowego z mieszkańcami przełożyła się na zatrzymanie podejrzewanego o zabicie kota Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu policji w Dębnicy Kaszubskiej zatrzymali 60-latka, podejrzewanego o znęcanie się nad kotem. Kluczowym okazała się współpraca dzielnicowego z mieszkańcami, dzięki której mężczyzna został szybko zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszy zarzuty.

W minioną sobotę, 17.03.2021 r., po południu, policjanci z Dębnicy Kaszubskiej otrzymali zgłoszenie o postrzelonym kocie znalezionym na terenie jednej z posesji w gminie. Mundurowi dotarli do zdjęcia z monitoringu, na którym uchwycony był moment oddawania strzału z wiatrówki. Dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami dzielnicowy szybko ustalił kim jest osoba ze zdjęcia i gdzie może przebywać. Policjanci pojechali tam i zatrzymali 60-latka podejrzewanego o zabicie kota i zabezpieczyli wiatrówkę, z której prawdopodobnie padł strzał.

Postrzelony kot został przekazany pod opiekę fundacji zajmującej się pomocą zwierzętom i szybko trafił na stół operacyjny. Niestety okazało się, że konieczne było jego uśpienie.

Wczoraj, 28.03.2021 r., zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszy zarzuty i zostanie doprowadzony do prokuratury. Znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą do 2 lat więzienia, a za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)