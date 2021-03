Policjanci odnaleźli zaginionego 62-latka Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny przyjął zgłoszenie o zaginięciu 62-letniego mieszkańca Gdyni. Policjanci od razu zaczęli poszukiwania za zaginionym. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku znaleźli go w Nowym Dworze Wejherowskim. 62-latek został przekazany pod opiekę lekarzy.

W sobotę, 27.03.2021 r., do Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu przyszedł mężczyzna i zgłosił zaginięcie swojego brata. Stróże prawa ustalili, że 62-latek około 12.00 wyszedł ze swojego mieszkania, a wcześniej powiedział swojemu bratu, że chce popełnić samobójstwo. Mundurowi przyjęli zgłoszenie, ustalili rysopis i od razu zaczęli szukać mężczyzny.

Policjanci w trakcie pracy ustalili, że mężczyzna może znajdować się w Nowym Dworze Wejherowskim. Dyżurny wysłał tam patrol funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy pełnili służbę na terenie Gdyni. Mundurowi pojechali tam i w pewnym momencie zauważyli mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi. Okazało się, że jest to zaginiony mieszkaniec Gdyni.

Z uwagi na kilka ran, które miał 62-latek, policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i utrzymywali z nim stały kontakt do przyjazdu ratowników medycznych. W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyzna przyznał się do zażycia znacznej ilości tabletek. Stróże prawa asystowali karetkę podczas przejazdu do szpitala w Wejherowie.

(KWP w Gdańsku / mw)