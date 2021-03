Uratowali 31-latka przed desperackim czynem Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Błyskawicznie podjęta interwencja olsztyńskich policjantów pozwoliła uniknąć tragedii. Funkcjonariusze w ostatnim momencie uratowali 31-latka, który próbował wyskoczyć z balkonu. Po policyjnej interwencji mężczyzna trafił pod opiekę medyczną.

Policjanci stojący przy radiowozie

W sobotę (27.03.2021) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta słychać hałasy, a jeden z lokatorów próbuje wyskoczyć przez balkon. Natychmiast na miejsce został wysłany policyjny patrol z Wydziału Zabezpieczenia Miasta w składzie sierż. szt. Michał Szklany oraz st. post. Maciej Świeżyk. Funkcjonariusze weszli do mieszkania na czwartym piętrze, gdzie w środku zauważyli mężczyznę pochylonego ku ziemi, stojącego na gzymsie po zewnętrznej stronie balkonu. Sytuacja była bardzo niebezpieczna, gdyż skok z takiej wysokości zagrażał jego życiu. Obok mężczyzny stała para, która próbowała odwieść go od jego zamiarów. Mężczyzna w pewnym momencie stracił równowagę i zaczął spadać z balkonu. W ostatniej chwili interweniujący policjanci złapali go i wciągnęli do środka, zapobiegając tragedii.

Funkcjonariusze zaopiekowali się mężczyzną i wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Mężczyzną, który próbował wyskoczyć przez balkon okazał się 31-letni mieszkańcem Olsztyna. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy. Ostatecznie trafił pod opiekę medyczną. Szybka i skuteczna interwencja policjantów z Olsztyna, którzy bez wahania ruszyli na ratunek desperatowi zapobiegła możliwej tragedii.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc! Przypominamy, że działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych - to uruchomione w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku. "Centrum Wsparcia" oferuje całodobową pomoc i wsparcie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat. Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie https://liniawsparcia.pl/ Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

(aj/tm)