Wieliccy policjanci pomogli starszej kobiecie, która zasłabła Data publikacji 29.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi wyłamali drzwi by wejść do mieszkania w którym znajdowała się potrzebująca pomocy kobieta i przekazali ją pod opiekę medyków.

28 marca 2021 r. około godz. 11:30 wieliccy policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Wieliczce ma znajdować się 95-letnia kobieta, która nie otwiera drzwi, prawdopodobnie zasłabła i potrzebuje pomocy. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynikało, że kobieta odbywa kwarantannę domową.

Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy udali się na miejsce zastali czekającą przed wejściem wnuczkę, która zgłosiła interwencję. Przez okno mieszkania zauważyli leżącą na podłodze kobietę, z którą nie było żadnego kontaktu. Policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Wcześniej założyli pakiety ochronne w związku z tym, że starsza kobieta znajdowała się na kwarantannie i istniało podejrzenie, że może być zakażona koronawirusem. Po wypchnięciu drzwi mundurowi natychmiast podjęli czynności przedmedyczne. 95-latka była mało komunikatywna, nie potrafiła powiedzieć co się stało. Kobieta nie mogła wstać o własnych siłach. W tym czasie nadjechała załoga pogotowia ratunkowego, która przebadała kobietę oraz wykonała test na Covid 19. Okazało się, że poszkodowana była zarażona wirusem. 95-latka została przetransportowana do szpitala.

(KWP w Krakowie / mw)