Po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 30.03.2021 Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego kom. Krzysztof Kubacki wracając po służbie do domu zatrzymał nietrzeźwego kierującego. Badanie stanu trzeźwości amatora jazdy na podwójnym gazie wykazało blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie. To przykład, który świadczy o twierdzeniu, że policjantem jest się przez całą dobę.

29 marca 2021 roku około 20:40 zastępca naczelnika wracając ze służby zatrzymał się na czerwonym świetle w rejonie ronda Broniewskiego w Łodzi. Obok zatrzymał się kierujący srebrnym fordem mondeo. Kiedy doszło do zmiany świateł policjant zaczął ruszać. Wówczas zauważył, że siedzący za kierownicą forda mężczyzna początkowo miał problem z ruszeniem a następnie z impetem zaczął przyspieszać. Gdy zrównał się z pojazdem naczelnika wykonywał nieskoordynowane manewry. Wówczas komisarz podjął decyzję o weryfikacji stanu trzeźwości mężczyzny. Swoim samochodem z użyciem środków ostrożności zaczął spychać forda, do czasu aż pojazd się zatrzymał. Policjant przedstawił się i okazał legitymację służbową. Po chwili obok interweniującego funkcjonariusza zatrzymała się kobieta, która zaoferowała pomoc. Wezwała na miejsce funkcjonariuszy z alkomatem, gdyż od ujętego przez policjanta mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Okazało się, że przypuszczenia naczelnika były słuszne. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,7 promila alkoholu w organizmie. 27-latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ta historia to kolejny przykład, że policjantem jest się przez całą dobę.

(KWP w Łodzi / mw)