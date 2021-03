Sprawcy rozboju z bronią palną w rękach zduńskowolskich policjantów Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zduńskowolscy policjanci zatrzymali sprawców rozboju, do którego doszło w sobotę 26 marca 2021 roku w godzinach wieczornych, w domu jednorodzinnym na terenie Zduńskiej Woli. Sprawcy zastraszyli bronią przebywającą w domu kobietę, a następnie okradli ją. Za rozbój z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Napastnicy najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

26 marca 2021 roku dyżurny zduńskowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o rozboju z bronią palną. Niezwłocznie na miejsce wysłano patrole. Policjanci ustalili, że kobieta samotnie przebywająca w swoim domu otworzyła drzwi, za którymi stało dwóch mężczyzn w kominiarkach. Napastnicy siłą wtargnęli do środka, grożąc kobiecie bronią i zastraszając ją. Z mieszkania ukradli pieniądze i biżuterię o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Zduńskowolscy mundurowi na podstawie zebranych informacji i dowodów bardzo szybko wpadli na trop sprawców. Ustalili również, że dwóm zamaskowanym mężczyznom, w napadzie pomagał jeszcze trzeci. Już po godzinie został on zatrzymany. Był to 30-letni mieszkaniec Zduńskiej Woli. Mundurowi ustalili miejsca pobytu dwóch pozostałych sprawców rozboju, którzy następnego dnia wpadli w ich ręce. Okazli się nimi również mieszkańcy Zduńskiej Woli w wieku 32 i 36 lat, którzy już wcześniej wielokrotnie byli notowani przez Policję. Zatrzymany został również ich kompan, 54-letni zduńskowolanin, który przebywał z nimi w pojeździe, przy którym policjanci ujawnili środki odurzające. Zduńskowolscy policjanci podczas dynamicznie rozwijającej się sytuacji otrzymali wsparcie od funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz kontrterrorystów.

Przy zatrzymanych znaleziono większość pieniędzy pochodzących z rozboju, które zostały zabezpieczone. Trzej zatrzymani usłyszeli już zarzut rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia za co grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast 54-letni zduńskowolanin usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co może spędzić za kratami nawet do 3 lat. Ponadto jeden z podejrzanych, 36-latek, usłyszał dodatkowo zarzut kradzieży oraz kradzieży rozbójniczej, której dopuścił się na terenie jednej z drogerii w Zduńskiej Woli. Wszyscy trzej zatrzymani najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie, natomiast wobec 54-latka, który posiadał środki odurzające, prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

(KWP w Łodzi / mw)