Szczęśliwy finał poszukiwań 85-latka Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 30 funkcjonariuszy Policji poszukiwało 85-letniego mieszkańca Kolonowskiego. W poszukiwanie seniora zaangażowani byli także strażacy. W trakcie czynności wykorzystano drony z kamerami termowizyjnymi, quady oraz psy poszukiwawcze. O zaginięciu seniora strzelecką komendę poinformował zaniepokojony syn. Już po niespełna 5 godzinach poszukiwań mężczyzna został odnaleziony. Leżał w zaroślach przy nasypie kolejowym. Cały i zdrowy został przekazany rodzinie.

Wczoraj, 29 marca 2021 roku, około godz. 20:00, do Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny o zaginięciu 85-letniego mieszkańca Kolonowskiego. Senior wyszedł w południe z domu i do późnych godzin wieczornych nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania. Zaniepokojony syn zaalarmował służby mundurowe.

Po otrzymaniu informacji o zaginięciu 85-latka funkcjonariusze Policji natychmiast podjęli poszukiwania. Patrolowali ulice, obiekty handlowe, miejsca zamieszkania znajomych poszukiwanego. Sprawdzali również lasy, działki i tereny trudnodostępne. W działania policjantów zaangażowanych było kilkudziesięciu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Kolonowskie, Państwowej Straży Pożarnej Strzelce Opolskie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Skarbimierz. W poszukiwaniach wykorzystano drony z kamerami termowizyjnymi, quady oraz psy poszukiwawcze.

Tuż przed godziną 1.00 w nocy policjanci zauważyli leżącego w zaroślach przy nasypie kolejowym mężczyznę. Odpowiadał on rysopisowi zaginionego. Funkcjonariusze szybko potwierdzili, że jest to poszukiwany 85-latek. Mężczyzna został poddany badaniom lekarskim, a następnie cały i zdrowy został przekazany rodzinie.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom służb nie doszło do tragedii, a senior w niespełna kilka godzin od zgłoszenia został odnaleziony.

PAMIĘTAJ! Nigdy nie wahaj się ze zgłoszeniem zaginięcia na Policji.

W przypadku złożenia zawiadomienia o zaginięciu osoby:

1. Zadzwoń na numer alarmowy 112 lub udaj się do najbliższej jednostki Policji.

2. Przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi jak najszybsze podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszowi Policji. Podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś

3. Ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie.

4. Zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo, jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie. Przekaż mu również informacje o istotnych chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości.

5. Nie musisz czekać 24 godziny na zgłoszenie zaginięcia! Policjant ma obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego ile czasu upłynęło do stwierdzenia zaginięcia. Liczy się każda sekunda!

KWP w Opolu / kp)