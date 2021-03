Nagroda i list pochwalny za wspaniałą postawę obywatelską Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztof Chojniak oraz Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektor Krzysztof Dąbrowski wręczyli list pochwalny 17-latkowi, który ujął amatorkę cudzego mienia. Młody mężczyzna otrzymał również nagrodę ufundowaną przez piotrkowski urząd.

Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2021 roku około godziny 13.00. 75-letnia piotrkowianka w jednym z kiosków przy ul. Słowackiego, pakując swoje zakupy, położyła portfel na ladzie. W pewnym momencie do kiosku podeszła inna kobieta, która złapała portfel i rzuciła się do ucieczki. Seniorka zaczęła wzywać pomocy. Jej krzyk usłyszał 17-latek przechodzący w pobliżu. Chłopak zareagował natychmiast i pobiegł za uciekającą kobietą. Po krótkim pościgu ujął amatorkę cudzego mienia. Świadkowie wezwali patrol policji, któremu przekazano ujętą kobietę, a portfel wraz z pieniędzmi i dokumentami wrócił do właścicielki. 41-latka trafiła do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszała zarzut kradzieży zuchwałej, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji 17-latka seniorka odzyskała swoją własność, a 41-latka za swój czyn odpowie przed sądem.

W związku z godną pochwały reakcją młodego piotrkowianina Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim – inspektor Krzysztof Dąbrowski zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztofa Chojniaka o sfinansowanie nagrody dla 17-latka oraz o wspólne wręczenie listu pochwalnego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 30 marca 2021 roku. Na spotkaniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, obecna była również mama 17-latka oraz pokrzywdzona 75-latka. Krzysztof Chojniak oraz inspektor Krzysztof Dąbrowski wręczyli młodemu piotrkowianinowi nagrodę oraz list pochwalny za wzorową i godną pochwały postawę. Swoje podziękowanie złożyła również seniorka, która dzięki reakcji piotrkowianina odzyskała utracone mienie. Komendant zachęcał młodego człowieka do wstąpienia w szeregi policji w przyszłości. Mama chłopca odebrała list gratulacyjny oraz upominek. 75-latka również otrzymała upominek oraz kwiaty.

Ta sytuacja ukazała, jak ważna jest reakcja na krzywdę innych. Policjanci apelują, nie bądźmy obojętni, kiedy widzimy kogoś w potrzebie. Reagujmy!

(KWP w Łodzi / kp)