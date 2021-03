Nie zatrzymał się do kontroli. Był nietrzeźwy i odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza Data publikacji 30.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci po pościgu zatrzymali 31-letniego kierującego seatem. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli na policyjnej blokadzie i próbował potrącić funkcjonariuszkę. Mieszkaniec Miastka był nietrzeźwy, a za swoje czyny w najbliższym czasie odpowie przed sądem. Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Policjanci z Posterunku Policji w Tuchomiu kazali kierowcy seata zatrzymać się do kontroli, w związku z tym, że kierował samochodem niesprawnym technicznie. Mężczyzna zignorował to polecenie i zaczął uciekać drogą krajową numer 20 w kierunku Miastka. W związku z tym funkcjonariusze ustawili policyjną blokadę, którą kierujący zignorował i próbował potrącić zatrzymującą go funkcjonariuszkę. Mundurowi kontynuowali pościg i po kilku kilometrach zatrzymali pojazd, wykorzystując do tego policyjny radiowóz. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 31-letniego kierującego, okazało się, że był pijany. Mężczyzna i pasażer pojazdu zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu.

Śledczy przesłuchali już mężczyzn. Policjanci po zebraniu materiałów wnioskowali do prokuratora, o wystąpienie z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie kierującego. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za niezatrzymanie się do kontroli oraz za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)